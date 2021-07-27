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Вчера — первое командное золото в мужской спортивной гимнастике за последние 25 лет. Сегодня — первое в истории командное золото в женской (на двух последних Олимпиадах золото брали США). Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова лучше всех! Вчера — первое в истории страны золото в тхэквондо. Сегодня — сразу второе, Владимир Ларин — сильнейший в категории свыше 80 килограммов. Но самое долгожданное — первое за 25 лет золото в плавании, у Евгения Рылова (того самого, в маске с котиком). Да еще и в стометровке на спине — дисциплине, которую США не отдавали никому с 1992 года (а Россия и СССР в ней не выигрывали вообще никогда). Да еще и не просто золото — серебро тоже у наших, Климент Колесников уступил Рылову всего две сотых секунды. А еще: Юлия Каримова и Сергей Каменский берут бронзу в стрельбе из винтовки на десять метров, женская сборная по волейболу побеждает Аргентину, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов двигаются дальше по теннисной сетке, а обе сборные (и мужская, и женская) по баскетболу 3×3 выходят в полуфинал. Отличный день! Всего у России — семь золотых. Все только начинается, продолжаем болеть.

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Григорий Левченко Фото в анонсе: Patrick B. Kraemer / EPA / Scanpix / LETA