Художественные гимнастки из России впервые за 25 лет остались без золота в индивидуальном многоборье

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Россиянка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента), сообщает ТАСС, она набрала 107,650 балла.

Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла. Белоруска Алина Горносько стала бронзовой медалисткой (102,700 балла). Вторая сестра Аверина — Арина — заняла четвертое место с 102,100 балла.

Художественные гимнастки из России остались без олимпийского золота в индивидуальном многоборье впервые с 1996 года.

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство в индивидуальном многоборье «диверсией», добавив, что Россию в художественной гимнастике «убирают по всем статьям» (цитаты по РИА Новости). Винер-Усманова также не исключила, что может покинуть свой пост. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя результаты гимнасток в своем телеграм-канале, написала о «затеявших русофобскую войну против спорта гадах», которые не могли «допустить этой победы». С критикой судейства также выступила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в свою очередь, не стал комментировать работу судей, отметив, что это прерогатива экспертов, к которым он не относится, но назвал результаты гимнасток в индивидуальном многоборье «абсолютной трагедией». «Девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом», — цитирует Позднякова ТАСС.

Российские гребцы на каноэ и байдарках, в свою очередь, на Олимпиаде в Токио впервые в истории не смогли завоевать ни одной медали. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщает РИА Новости, назвал выступление сборной России по гребле на байдарках и каноэ «безусловным провалом».

По состоянию на 13:00 мск 7 августа у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио 64 медали, в том числе 17 золотых. Сборная занимает пятое место.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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