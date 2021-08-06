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Piroschka Van De Wouw / Reuters / Scanpix / LETA

Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной рады Жан Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио в весовой категории до 87 килограммов. Его победа принесла Украине первое «золото» на нынешних Играх, а также первое «золото» в этом виде спорта с 1996 года.

Для самого спортсмена, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы, эта медаль — вторая олимпийская в карьере и первая золотая. В финале Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал «серебро».

Чемпион станцевал гопак и рассказал, что мог пропустить Олимпиаду из-за травмы

После поединка Жан Беленюк станцевал гопак с украинским флагом в руках. Таким же образом он праздновал победу на Европейских играх в Минске и чемпионате Европы в Бухаресте в 2019 году.

«Это стало доброй традицией — праздновать победы, исполняя украинский народный танец гопак. В детстве занимался танцами, некоторые навыки остались. Моим болельщикам приятно, что такой колоритный парень, как я, исполняет народный танец», — пояснил Беленюк журналистам после поединка.

Спортсмен получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского, главы Национального олимпийского комитета страны Сергея Бубки и мэра Киева Виталия Кличко.

Сам Беленюк прокомментировал победу со слезами на глазах. «Это был действительно долгий и тяжелый путь. Я начал заниматься в девять лет. Сейчас мне 30. И наконец это случилось. <…> Было действительно очень сложно порой. Извиняюсь за слезы, но это очень приятные ощущения», — заявил он, поблагодарив украинцев за поддержку.

После награждения борец рассказал журналистам, что за три недели до Олимпиады вывихнул плечо во время тренировки и не был уверен, сможет ли выступить в Токио. «Мне сказали, что надо делать операцию, восстанавливаться около шести недель. И только мой тренер сказал, что мы будем тренироваться и покажем результат», — говорил Беленюк. По словам борца, в первые дни после травмы он «не мог в столовой поднос взять своими руками».

Отец Жана Беленюка погиб в Руанде во время гражданской войны

Жан Беленюк родился в Киеве в 1991 году. Его мать — украинка, отец — из Руанды. Спортсмен рассказывал, что когда в начале 1990-х там началась гражданская война, его отец уехал на родину — еще до рождения сына. «В Руанде были бурные времена. Так как мой отец был военнообязанным, он должен был ехать туда. Его призвали», — говорил Беленюк. По словам спортсмена, его отец «погиб в автокатастрофе по политическим мотивам».

Воспитанием Жана занимались его мать и бабушка. Жила семья бедно и, как рассказывал Беленюк, он с 13 лет пытался самостоятельно зарабатывать.

По словам спортсмена, в юности цвет его кожи становился поводом для оскорблений, конфликтов и драк. «Я экзотический парень для этой местности. Многое тогда не понимал, впадал в депрессию. Но у меня очень мудрая мама, всегда находила слова поддержки. Сейчас знаю, что такие вещи закалили меня, научили владеть собой. Я выработал иммунитет», — рассказывал Беленюк в одном из интервью.

Жан Беленюк — депутат Верховной рады. Он включен в санкционный список России

В 2019 году Жан Беленюк был избран депутатом Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа». Спортсмен вошел в комитет по вопросам молодежи и спорта. В июне 2021 года он попал в десятку депутатов-прогульщиков. По подсчетам гражданской сети «Опора», за этот месяц в украинском парламенте состоялось 870 голосований, из которых Беленюк посетил только 7,1%. Всего, по подсчетам активистов, за время депутатства спортсмен присутствовал на 59% заседаний.

В декабре 2020-го российское правительство включило Беленюка вместе с другими украинскими парламентариями в список лиц, на которых распространяются персональные санкции.

Беленюк в 2016 году отмечал в интервью Tribuna.com, что «не был особо патриотически настроенным до событий на Майдане и в Крыму». Крым, где спортсмен раньше часто тренировался, он считает украинским, хотя и допускает, что у россиян может быть другое мнение: «Украинец смотрит на ситуацию со своей позиции, россиянин — со своей. У меня такая точка зрения и априори другой быть не может, потому что я украинец».

«С Крымом у меня связано очень много воспоминаний — и спортивных, и личных. Я всегда считал его украинским и считаю до сих пор. И вот когда это все у вас забирают, становится обидно», — говорил Беленюк.

По словам борца, ему несколько раз поступали предложения о переезде, в том числе из России и Азербайджана, но он отказывался от них. «Почему не уехал? Не было желания. Хотя понимал, конечно, что там будут совсем другие условия. Но вот не знаю — остался и все», — объяснял он журналистам.

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Ольга Морозова