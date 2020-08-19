Главные события одиннадцатого дня протестов в Белоруссии. Максимально коротко Кремль не видит поводов для военного вмешательства, лидеры ЕС не признают результаты выборов

Акции протеста и забастовки продолжаются. Два митинга разогнаны ОМОНом — силовики вмешиваются в них впервые за несколько дней. В Бресте от последствий огнестрельного ранения умирает местный житель — это третья смерть с начала протестов. Светлана Тихановская публикует обращение к ЕС — на английском языке — и просит не признавать результаты выборов. Главы стран Евросоюза так и поступают — а еще по итогам экстренного саммита выражают поддержку протестующим и обещают введение санкций против тех, кто применял к ним силу. Дмитрий Песков впервые подробно разъясняет позицию Кремля: потребности в российском военном вмешательстве сейчас нет, все происходящее — внутреннее дело Белоруссии, результаты выборов Москва признает. Президиум оппозиции публикует резолюцию: нужно прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы с новым составом избиркомов. В Минске протестующие хотят выйти к зданию МВД, но улицы возле него перекрывают и они опять идут на площадь Независимости. Следующая большая акция планируется на воскресенье. МИД Литвы вносит Александра Лукашенко в список невъездных лиц. Президент Белоруссии пеняет лидерам Запада на проблемы в их собственных странах, называет КС оппозиции «черной сотней» и объявляет новый состав правительства. Все силовики в нем сохраняют свои посты.

Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»