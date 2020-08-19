Евросоюз наложит санкции на белорусских чиновников за силовой разгон акций протеста

Евросоюз наложит санкции на представителей белорусских властей, ответственных за «шокирующее и недопустимое» насилие при разгоне акций протеста, а также за фальсификацию выборов. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Что именно это будут за санкции и кто под них подпадет, пока не уточняется.

19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. По его итогам лидеры стран ЕС выразили солидарность с протестующими и заявили, что не признают результаты выборов в стране.