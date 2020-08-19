Кремль (устами Пескова) наконец-то подробно высказался о ситуации в Белоруссии. Полная расшифровка

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«Коммерсант FM»: Как в Кремле оценивают происходящее в Белоруссии? Сегодня снова начались задержания протестующих, многие страны осудили применение насилия к ним. Готова ли Москва это сделать?

Дмитрий Песков: Белоруссия — это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ — братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог. И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым.

«Коммерсант FM»: А можете привести примеры такого вмешательства?

Дмитрий Песков: Я сказал все, что хотел сказать на нынешний момент.

«Коммерсант FM»: Некоторые страны не признают итоги прошедших выборов, призывая к проведению новых. Признают ли итоги выборов в Кремле? Нужны ли Белоруссии новые выборы с привлечением международных наблюдателей?

Дмитрий Песков: Во-первых, международные наблюдатели присутствовали на выборах. Вы знаете, что многие организации, такие как ПАСЕ и ОБСЕ, отказались от миссии по наблюдению за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, они фиксировали состоявшиеся выборы. Это ситуация и де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей. Еще раз повторяем: мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога.

«Коммерсант FM»: Александр Лукашенко говорил о некой помощи со стороны России после разговора с Владимиром Путиным. В частности, была такая цитата: «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ». О чем идет речь? И могут ли в Кремле прокомментировать информацию, которая появилась в СМИ, — о том, что к границам Белоруссии направляются колонны с российской военной техникой?

Дмитрий Песков: Российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации. Поэтому здесь нечего комментировать. А что касается договора о коллективной безопасности и договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет.

Euronews: В какой ситуации Россия сочла бы возможным подумать о том, чтоб помочь, возможно, Белоруссии, при каких раскладах?

Дмитрий Песков: Ой, здесь гипотетически такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны. Еще раз повторяю: исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне.

«Говорит Москва»: Если власть в Белоруссии перейдет к оппозиционным силам, будет ли готова Россия к взаимодействию с этими силами? Какова позиция Кремля? Прорабатывается ли такой вариант развития событий?

Дмитрий Песков: Думаю, что я уже дал исчерпывающие на этот момент слова по Белоруссии. Мне нечего добавить к сказанному.

«Дождь»: Так все-таки итоги белорусских выборов в Кремле признают?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что президент Путин поздравил президента Лукашенко.

«Дождь»: Да, но при этом в Госдуме, например, Константин Косачев, который курирует комитет по делам СНГ, говорил о том, что эти выборы сфальсифицированы. То есть позиция некоторых депутатов Думы отличалась от поздравления президента. Как это можно объяснить?

Дмитрий Песков: Ну, тем, что в Российской Федерации внешняя политика и основы внутренней политики формируются главой государства.

Bloomberg: Президент поздравил, и достаточно оперативно, но, как мы видим, за последние дни вскрываются новые факты того, как проходили эти выборы. Причем даже сам Лукашенко тут оговорился, что у него 50 на 50.

Дмитрий Песков: А когда он это сказал, я не слышал?

Bloomberg: На митинге, конечно, это была фигура речи.

Дмитрий Песков: А какие факты?

Bloomberg: С избирательных участков. Во-первых, до сих пор есть избирательные участки, на которых отказываются подписывать протоколы…

Дмитрий Песков: Это вопрос к ЦИКу Белоруссии. Журналисты могут обратиться туда и задать вопрос.

Bloomberg: Я к тому, что если вскроются факты, что выборы были нечестными…

Дмитрий Песков: Давайте не будем гипотетическими рассуждениями заниматься. По белорусской теме мне больше нечего добавить.

Bloomberg: Это не гипотетические рассуждения. Просто это братский народ. И методы, которыми были подавлены мирные протесты, шокировали практически всех, кто слышал, что происходило с людьми в Минске и других белорусских городах. Какое-то сочувствие братскому народу со стороны администрации президента возможно выразить?

Дмитрий Песков: Я уже ответил на ваш вопрос. Я сказал все, что хотел, по белорусской теме.

BBC News: По поводу координационного совета, который Тихановская создала. Какая позиция Кремля по поводу этого? Также вы говорите о диалоге. А о чем диалог тогда, о выборах новых, получается?

Дмитрий Песков: На ваш вопрос я тоже уже ответил.

BBC News: По поводу совета вы еще не ответили.

Дмитрий Песков: Я сказал все, что хотел сказать, по белорусской теме.

(Журналист не представился): О чем говорили с Макроном по поводу Беларуси, каковы выводы основные?

Дмитрий Песков: Именно говорилось о том, что очень важно избежать вмешательства извне. Говорилось о том, что белорусы сами должны решить свою проблему. Говорилось о том, что Россия и Белоруссия — это Союзное государство. Это две очень близкие страны. Они и экономически, и культурно, и исторически очень близки. Поэтому мы все очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, что происходит.

BBC News: Вчера видели, как летал в Беларусь, в Минск, самолет [директора ФСБ Александра] Бортникова. Вы можете прокомментировать, о чем там речь шла? И если вы говорите по поводу вмешательства, то Россия не вмешивается, просто советует?

Дмитрий Песков: Я про самолет ничего вам не могу сказать. Я просто не располагаю информацией о перелетах. Все-таки трафик-то воздушный достаточно оживленный между двумя странами.

BBC News: Нет, ну если бы глава ФСБ летал в Минск, вы же, наверно, об этом бы знали.

Дмитрий Песков: Я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать.

(Журналист не представился): Если все понятно с позицией России, почему Лукашенко так часто звонит Владимиру Путину? Зачем нужны несколько разговоров и несколько дней? Ситуация меняется, он хочет каких-то гарантий?

Дмитрий Песков: Нет, это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которая сейчас разворачивается в Беларуси.

«Ура.ру»: Лукашенко после первого разговора с Владимиром Путиным заявил о достигнутых договоренностях о военной поддержке. Якобы главы государств договорились, что при первом запросе Минска Москва окажет помощь по обеспечению безопасности в республике. Не могли вы бы уточнить, Москва готова оказать Лукашенко поддержку только при внешней угрозе или при внутренней тоже, имея в виду угрозу революции?

Дмитрий Песков: Я уже ответил на ваш вопрос тоже.

«Медуза»: Разрешите уточнить по поводу жестких разгонов акций протеста. Известно, что среди пострадавших было немало граждан России, в том числе наших коллег-журналистов, освещавших протесты? Как все-таки в Кремле расценивают такие действия правоохранительных органов Белоруссии?

Дмитрий Песков: Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубой силой в отношении их работы. Но мы также настоятельно напоминаем нашим журналистам, что осуществление журналистской деятельности без соответствующей аккредитации тоже существенно ослабляет их юридические позиции. Но, безусловно, неважно, идет здесь речь о журналистах или нет, конечно же, безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для наших интересов.

BBC News: А насчет белорусских людей, которых там жестоко избивали на протестах?

Дмитрий Песков: Мы завершили белорусскую тему, спасибо.