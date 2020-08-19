Лукашенко назначил новое правительство Белоруссии. Все министры силового блока остались на своих постах

Александр Лукашенко, которого ЦИК Белоруссии по результатам выборов объявил избранным президентом страны, назвал состав нового правительства. Об этом сообщает БЕЛТА.

Премьер-министром переназначен Роман Головченко. Это назначение должно быть формально утверждено нижней палатой парламента Белоруссии.

Состав кабинета остался практически без изменений. В частности, все свои должности сохранили министры силового блока.

Предыдущее правительство Романа Головченко ушло в отставку 15 августа. Это — формальное требование белорусской конституции.

Головченко был впервые назначен премьером в конце мая.