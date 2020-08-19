Лукашенко назначил новое правительство Белоруссии. Все министры силового блока остались на своих постах
Источник: БЕЛТА
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Александр Лукашенко, которого ЦИК Белоруссии по результатам выборов объявил избранным президентом страны, назвал состав нового правительства. Об этом сообщает БЕЛТА.
Премьер-министром переназначен Роман Головченко. Это назначение должно быть формально утверждено нижней палатой парламента Белоруссии.
Состав кабинета остался практически без изменений. В частности, все свои должности сохранили министры силового блока.
Предыдущее правительство Романа Головченко ушло в отставку 15 августа. Это — формальное требование белорусской конституции.
Головченко был впервые назначен премьером в конце мая.