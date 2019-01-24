Мадуро довел страну, но это не дает США права назначать другого президента. Как российским телезрителям рассказывают о Венесуэле

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, его сразу поддержали США и ряд других стран. Россия заявила о поддержке действующего президента Николаса Мадуро и предостерегла от внешнего вмешательства. Российские телеканалы сравнивают Венесуэлу с Украиной (прямые цитаты даны в кавычках).

«Не думайте, что Венесуэла — это очень далеко (хотя это очень далеко)». Рассказ местного гида: обычные люди в протестах не участвуют, только активисты — все как на Майдане. Только перед Майданом не было такой катастрофической бедности, до которой довели страну президенты Уго Чавес и Николас Мадуро. «Никто не говорит, что в Венесуэле рай экономический и финансовый». Да, их руководство было не лучшим, но почему же США молниеносно поддержали оппозицию? Их испугало появление сильного коммунистического лидера в Латинской Америке, они уже готовы высадить десант. Трампу выгодна ситуация в Венесуэле, ведь это отвлекает народ от блокировки работы правительства. Евросоюз пока ждет, прикажут им американцы признать оппозицию или нет, на международное право всем наплевать. «Мы не американцы, чтобы судить — кто прав, кто виноват». Для Мадуро ситуация очень сложная, ведь Виктор Янукович в свое время отказался стрелять в народ, а теперь его признали виновным в госизмене. Поэтому, что бы ни сделал сейчас Мадуро, для западного мира он все равно будет плохим. «Сегодня американцы в очередной раз запустили механизм гражданской войны».

Источники: «Время покажет», «60 минут», «Место встречи».

Михаил Зеленский