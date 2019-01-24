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Какие страны поддержали действующего президента Венесуэлы, а какие — его соперника. Список
Meduza
09:06, 24 января 2019
23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе многотысячной демонстрации в Каракасе
объявил
себя исполняющим обязанности президента страны. Его
поддержали
власти США и ряда других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
Фото в анонсе: Miraflores Palace / Reuters / Scanpix / LETA
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