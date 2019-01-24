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Какие страны поддержали действующего президента Венесуэлы, а какие — его соперника. Список

Meduza
23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе многотысячной демонстрации в Каракасе <a href="https://meduza.io/feature/2019/01/23/lider-parlamenta-venesuely-ob-yavil-sebya-ispolnyayuschim-obyazannosti-prezidenta-ego-podderzhali-tramp-i-lidery-yuzhnoamerikanskih-stran-glavnoe" target="_blank">объявил</a> себя исполняющим обязанности президента страны. Его <a href="https://www.apnews.com/098cca00b6d44965850547e9d345d8b3" target="_blank">поддержали</a> власти США и ряда других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе многотысячной демонстрации в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали власти США и ряда других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Фото в анонсе: Miraflores Palace / Reuters / Scanpix / LETA