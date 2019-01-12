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Правительство США не работает уже более трех недель — такого раньше никогда не было. Вот что это значит на практике

Meduza
С 22 декабря 2018 года работа правительства США частично заблокирована. Поводом стало <a href="https://meduza.io/feature/2018/12/24/v-ssha-zablokirovana-rabota-pravitelstva-kongress-ne-prinyal-byudzhet-iz-za-konflikta-vokrug-stroitelstva-steny-na-granitse-s-meksikoy" target="_blank">нежелание</a> конгресса выделять бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Чтобы переубедить парламент, президент Дональд Трамп впервые <a href="https://meduza.io/news/2019/01/09/donald-tramp-obratilsya-k-natsii-iz-za-stroitelstva-steny-na-granitse-s-meksikoy" target="_blank">обратился</a> к нации из Овального кабинета, назвав нелегальную миграцию одной из основных угроз для США. Трамп уже <a href="https://meduza.io/news/2019/01/05/donald-tramp-prigrozil-vvesti-v-ssha-chrezvychaynoe-polozhenie-chtoby-postroit-stenu-na-granitse-s-meksikoy" target="_blank">пригрозил</a> ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы выделить средства на стену в обход конгресса и таким образом прекратить противостояние. 12 января пауза в финансировании правительства <a href="https://meduza.io/news/2019/01/12/pauza-v-finansirovanii-pravitelstva-ssha-stala-samoy-dolgoy-v-istorii" target="_blank">стала</a> самой долгой в американской истории.
С 22 декабря 2018 года работа правительства США частично заблокирована. Поводом стало нежелание конгресса выделять бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Чтобы переубедить парламент, президент Дональд Трамп впервые обратился к нации из Овального кабинета, назвав нелегальную миграцию одной из основных угроз для США. Трамп уже пригрозил ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы выделить средства на стену в обход конгресса и таким образом прекратить противостояние. 12 января пауза в финансировании правительства стала самой долгой в американской истории.

Фото в анонсе: Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA