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Правительство США не работает уже более трех недель — такого раньше никогда не было. Вот что это значит на практике
Meduza
09:18, 12 января 2019
С 22 декабря 2018 года работа правительства США частично заблокирована. Поводом стало
нежелание
конгресса выделять бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Чтобы переубедить парламент, президент Дональд Трамп впервые
обратился
к нации из Овального кабинета, назвав нелегальную миграцию одной из основных угроз для США. Трамп уже
пригрозил
ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы выделить средства на стену в обход конгресса и таким образом прекратить противостояние. 12 января пауза в финансировании правительства
стала
самой долгой в американской истории.
Фото в анонсе: Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
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