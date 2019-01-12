Пауза в финансировании правительства США стала самой долгой в истории

Пауза в финансировании правительства США стала — 12 января пошел 22-й день частичной блокировки работы государственных органов.

В пятницу конгресс проголосовал за выплату госслужащим денег задним числом, когда финансирование возобновится.

Правительство США частично остается без финансирования из-за отказа демократов в конгрессе выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент Дональд Трамп.

Зарплату перестали получать около 800 тысяч госслужащих.

Трамп заявлял, что готов оставить правительство без финансирования на месяцы и годы ради строительства стены. Он также допускал введение в стране чрезвычайного положения для получения права выделить на это деньги без согласования с конгрессом.