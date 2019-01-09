Дональд Трамп обратился к нации из-за строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в ходе которого, в частности, призвал Конгресс США выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что приток нелегальных мигрантов и наркоторговцев через мексиканскую границу в США создает серьезную угрозу безопасности. В частности, президент в подробностях рассказал об убийствах, совершенных мигрантами.

Обращение о ситуации на границе стало первым, с которым Трамп выступил из Овального кабинета в Белом доме.

Конгресс США в декабре 2018 года не смог принять законопроект о бюджете, предусматривавший выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По этой причине с 22 декабря часть федеральных ведомств США не работает.

4 января Трамп предупредил, что может ввести военное положение, чтобы получить средства на строительство стены без согласия Конгресса.