Дональд Трамп пригрозил ввести в США чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в США чрезвычайное положение после того, как Конгресс США отказался выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Reuters.

«Я могу это сделать, если захочу», — сказал Трамп журналистам. Он отметил, что чрезвычайное положение позволит быстро построить стену. При этом президент надеется, что строительство удастся согласовать путем переговоров.

Палата представителей Конгресса США на первом заседании в январе одобрила два законопроекта, позволяющих работу американского правительства и сохранить действующий бюджет на охрану границ.

Дональд Трамп пытался добиться, чтобы Конгресс США выделил 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.