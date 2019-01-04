«Стены не будет». Демократы одобрили финансирование правительства США, вопреки угрозе вето Белого дома

Палата представителей Конгресса США собралась на первое заседание, на котором избрала спикером Нэнси Пелоси и одобрила два законопроекта, позволяющих работу американского правительства.

Пакет законопроектов, одобренный демократами, предполагает возобновление работы правительства как минимум до 30 сентября (конец финансового года) и сохранение бюджета на охрану границ в текущих рамках (то есть, без дополнительных средств на стену).

Белый дом уже объявил, что готов наложить вето на принятые Палатой представителей законопроекты. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл также сказал, что там эти документы не поддержат.

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