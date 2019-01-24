Кремль и МИД назвали Мадуро законным президентом Венесуэлы

Обновление на 13:15. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал события в Венесуэле «попыткой узурпации верховной власти» в стране. По его словам, это противоречит и нарушает основы и принципы международного права. В Кремле обеспокоены заявлениями о вмешательстве третьих стран во внутренние дела Венесуэлы, добавил он.

МИД России заявил о легитимности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Российские дипломаты обратились к «здравомыслящим венесуэльским политикам», выступающим против Мадуро, с призывом «не становиться пешками в чужой шахматной игре». По мнению представителей МИД РФ, создание в Венесуэле двоевластия приведет к хаосу.

«Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы», — сказали в МИД.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Власти США и еще более 10 стран признали Гуайдо легитимным главой государства.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем правительство США и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.