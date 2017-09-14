Что произошло с парком «Зарядье» за три дня? Максимально коротко
Парк «Зарядье» открылся для всех желающих 11 сентября. К вечеру кто-то повредил неизвестным предметом один из стеклянных треугольников в куполе парка. То же самое произошло со световым окном в крыше павильона. После двух дней работы посетители вытоптали 10 тысяч растений, около трети зеленого покрова в зоне северного ландшафта. Некоторые растения выкапывали и уносили с собой — в том числе и калужницу болотную, занесенную в Красную книгу Москвы. Тогда же посетители обратили внимание, что некоторые надписи в парке неверно перевели на китайский: так, Красная площадь была названа «красной кишкой», а Патриаршее подворье — «деревней шовинистов». 14 сентября дирекция парка сообщила, что меняет режим работы: теперь людей будут пускать на территорию «Зарядья», смотровую площадку «Парящий мост» и павильоны с интервалами в 15 минут. По понедельникам парк будет открываться с 14:00, а не с 10:00.
Фото в анонсе: Саша Карелина для «Медузы»