Что произошло с парком «Зарядье» за три дня? Максимально коротко

Парк «Зарядье» открылся для всех желающих 11 сентября. К вечеру кто-то повредил неизвестным предметом один из стеклянных треугольников в куполе парка . То же самое произошло со световым окном в крыше павильона . После двух дней работы посетители вытоптали 10 тысяч растений , около трети зеленого покрова в зоне северного ландшафта. Некоторые растения выкапывали и уносили с собой — в том числе и калужницу болотную , занесенную в Красную книгу Москвы. Тогда же посетители обратили внимание, что некоторые надписи в парке неверно перевели на китайский: так, Красная площадь была названа «красной кишкой» , а Патриаршее подворье — «деревней шовинистов» . 14 сентября дирекция парка сообщила, что меняет режим работы: теперь людей будут пускать на территорию «Зарядья», смотровую площадку «Парящий мост» и павильоны с интервалами в 15 минут . По понедельникам парк будет открываться с 14:00, а не с 10:00.