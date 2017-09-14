Парк «Зарядье», где посетители уничтожили 10 тысяч растений, изменил режим работы

Мэрия Москвы
05:20, 14 сентября 2017
Надежный источник

Парк «Зарядье» вынужден ввести ряд ограничений для посетителей, после того, как в нем за первые дни работы были уничтожены около 10 тысяч растений.

С 14 сентября, сообщил директор парка Павел Трехлеб, вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. По его словам, это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. По понедельникам, добавил он, парк будет открываться с 14:00, в остальные дни — с 10:00.

С 18 сентября в «Зарядье» начнутся работы по восстановлению уничтоженных растений, сообщил Трехлеб, призвав посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.

«Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой „Зарядье“ не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», — сообщил Павел Трехлеб.

Мэрия Москвы
Парк «Зарядье» открылся на месте гостиницы «Россия», снесенной более 10 лет назад. Официальное открытие «Зарядья» состоялось 9 сентября. До 11 сентября вход в парк осуществлялся по приглашениям, затем «Зарядье» открыли для всех желающих.
13 сентября представители администрации парка сообщили, что за первые два дня работы парка в общедоступном режиме в «Зарядье» было уничтожено около 10 тысяч растений — часть из них посетители вытоптали, часть — выкопали и унесли с собой. Кроме того, был поврежден стеклянный купол одного из павильонов парка.
Первое время, сообщали власти Москвы перед открытием парка, вход в «Зарядье» будет открыт с 10:00 до 22:00. В будущем парк планировалось перевести на круглосуточный режим работы.

Открытие парка «Зарядье»

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