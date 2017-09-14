Парк «Зарядье», где посетители уничтожили 10 тысяч растений, изменил режим работы

Парк «Зарядье» вынужден ввести ряд ограничений для посетителей, после того, как в нем за первые дни работы были уничтожены около 10 тысяч растений.

С 14 сентября, сообщил директор парка Павел Трехлеб, вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. По его словам, это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. По понедельникам, добавил он, парк будет открываться с 14:00, в остальные дни — с 10:00.

С 18 сентября в «Зарядье» начнутся работы по восстановлению уничтоженных растений, сообщил Трехлеб, призвав посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.