Парк «Зарядье», где посетители уничтожили 10 тысяч растений, изменил режим работы
Парк «Зарядье» вынужден ввести ряд ограничений для посетителей, после того, как в нем за первые дни работы были уничтожены около 10 тысяч растений.
С 14 сентября, сообщил директор парка Павел Трехлеб, вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. По его словам, это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. По понедельникам, добавил он, парк будет открываться с 14:00, в остальные дни — с 10:00.
С 18 сентября в «Зарядье» начнутся работы по восстановлению уничтоженных растений, сообщил Трехлеб, призвав посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.
«Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой „Зарядье“ не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», — сообщил Павел Трехлеб.