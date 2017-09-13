Посетители парка «Зарядье» вытоптали 10 тысяч растений. Часть выкопали, засунули в сумки и унесли с собой

Комсомольская правда
15:59, 13 сентября 2017
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В парке «Зарядье» после двух полноценных дней работы уничтожили 10 тысяч растений. Об этом «Комсомольской правде» сообщил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.

«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах», — рассказал Сафиуллин.

Посетители парка также начали выкапывать растения, прятать в сумках и уходить. Среди растений была калужница болотная, занесенная в Красную книгу.

Сотрудник парка пояснил, что охрана не может помешать посетителям из-за большого потока. «Зарядье» планирует закупить 10 тысяч новых растений и запретить посетителям гулять по газонам. «Вдобавок по громкой связи постоянно просят посетителей не разрушать парк», — пишет издание.

Парк открылся на месте гостиницы «Россия», снесенной более 10 лет назад. Открытие «Зарядья» состоялось 9 сентября, двумя днями позднее его разрешили посещать всем желающим.
Вечером 11 сентября в «Зарядье» повредили стеклянный купол и световое окно на крыше павильона. Сафиуллин рассказал, что в них бросили камни.

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