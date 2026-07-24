Paramount согласилась заморозить процесс поглощения Warner Bros. почти на год

Компания Paramount Skydance согласилась заморозить сделку по поглощению Warner Bros. Discovery до 1 июня 2027 года — пока федеральный судья не вынесет решение по антимонопольному иску, который ранее подали 12 штатов.

В документе, направленном в суд, Paramount заявила, что не будет продвигаться по сделке до этой даты, если только суд не вынесет решение раньше.

Задержка может обойтись Paramount Skydance примерно в 7 миллионов долларов в день в виде неустойки, которую компания обязалась выплатить акционерам Warner Bros., если слияние не будет завершено до 30 сентября.

В течение нескольких месяцев компания Paramount боролась за активы Warner Bros. с Netflix. Первоначально Netflix предлагал выкупить Warner Bros. и стриминг HBO Max почти за 83 миллиарда долларов, но в итоге отказался от борьбы, уступив Paramount, которая предложила большую сумму и в итоге договорилась о покупке за 110 миллиардов долларов.

Против поглощения выступили более тысячи режиссеров, актеров, продюсеров и профессионалов кино- и телеиндустрии. 13 июля 2026 года генпрокуроры 12 штатов, включая Калифорнию, подали иск в суд, чтобы заблокировать покупку Warner Bros. компанией Paramount. Они заявили, что сделка приведет к созданию гиганта медиаиндустрии, способного поднять цены на кино- и телеконтент. Спустя неделю суд приостановил слияние компаний.

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