Джейн Фонда, Дэвид Финчер, Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и еще более 1000 знаменитостей выступили против того, чтобы Paramount стал владельцем Warner Bros.

Более одной тысячи режиссеров, актеров, продюсеров и профессионалов кино- и телеиндустрии 13 апреля опубликовали открытое письмо, в котором выступили против предлагаемого слияния Warner Bros. Discovery с Paramount Skydance.

По мнению авторов письма, из-за этой сделки количество рабочих мест в индустрии сократится, затраты вырастут, а выбор зрителей по всему миру будет ограничен. «Что вызывает особую тревогу: это слияние сократит число крупнейших киностудий США всего до четырех», — сказано в письме.

Авторы послания отметили, что предыдущие волны консолидации уже оказали давление на отрасль: из-за этого количество производимых и выпускаемых фильмов сократилось, стало меньше сюжетов, которые получают финансирование и распространение.

Мы глубоко обеспокоены тем, что поддержка этого слияния свидетельствует о приоритете интересов узкого круга влиятельных лиц над общественным благом. В результате целостность, независимость и многообразие нашей индустрии могут оказаться под серьезной угрозой.

Письмо среди прочих подписали Джейн Фонда, Дэвид Финчер, Кристен Стюарт, Хоакин Феникс, Эмма Томпсон, Дени Вильнев, Гленн Клоуз, Хавьер Бардем, Марк Руффало.

Paramount и Warner Bros. пока это не комментировали.

Компания Paramount Skydance ранее предложила почти 110 миллиардов долларов за выкуп медиахолдинга Warner Bros. Discovery. Предлагаемое соглашение объединит две крупнейшие голливудские студии и библиотеки контента, а также стриминговые платформы Paramount+ и HBO Max. Компании планируют объединить свои стриминговые сервисы в единую платформу.

Ожидается, что регулирующие органы в США и Европе тщательно изучат эту сделку, оценив, как она повлияет на потребителей и творческое сообщество. Прокуратура Калифорнии заявила, что проводит расследование из-за предлагаемой сделки.

За активы Warner Bros. в течение нескольких месяцев боролись Paramount и Netflix. Первоначально Netflix предлагал выкупить киностудии Warner Bros. и стриминг HBO Max почти за 83 миллиарда долларов, но в итоге отказался от борьбы, уступив Paramount, который предложил большую сумму.

еще о борьбе за Warner Bros

Netflix собрался купить HBO — если это произойдет, изменится вся киноиндустрия Но есть одна проблема: кажется, Дональд Трамп против (ведь на канал претендовали его друзья). Вот что известно о самой громкой сделке этого года

