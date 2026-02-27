Netflix отказался от борьбы за Warner Bros. Медиахолдинг достанется Paramount

Стриминговый сервис Netflix объявил, что не будет пытаться перебить предложение Paramount Skydance по выкупу медиахолдинга Warner Bros.

«При цене, необходимой для соответствия последнему предложению Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной», — говорится в заявлении, распространенном Netflix. Сделка, добавило руководство стриминга, была бы «приятным дополнением», но не «необходимой покупкой»,

Paramount Skydance предложил купить Warner Bros. по цене 31 доллар за акцию. Предложенные условия, в частности, предусматривают, что Paramount Skydance покроет неустойку в размере 2,8 миллиарда долларов, которую Warner Bros. должна была бы заплатить Netflix при расторжении прежнего соглашения.

Акции Netflix, отмечает Bloomberg, сразу же после объявления об отказе от дальнейшей борьбы за Warner Bros. выросли на 8%.

Paramount и Netflix несколько месяцев боролись за активы Warner Bros. 5 декабря Netflix объявил, что собирается выкупить киностудии Warner Bros. и стриминг HBO Max за 82,7 миллиарда долларов (по 27,75 доллара за акцию). В свою очередь, Paramount сначала предложил купить всю Warner Bros., включая кабельные телеканалы (CNN, TNT Sports и Discovery) за 108 миллиардов долларов (30 долларов за акцию), а затем повысил предложение до 31 доллара за акцию.

Еще о борьбе за Warner Bros.

Netflix собрался купить HBO — если это произойдет, изменится вся киноиндустрия Но есть одна проблема: кажется, Дональд Трамп против (ведь на канал претендовали его друзья). Вот что известно о самой громкой сделке этого года

