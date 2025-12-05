Netflix покупает Warner Bros. У него будут «Гарри Поттер», «Клан Сопрано» и «Игра престолов»

Стриминговый сервис Netflix покупает киностудию Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Сегодня Netflix и Warner Bros. Discovery объявляют, что заключено окончательное соглашение, согласно которому Netflix приобретает Warner Bros., в том числе ее кино- и телестудии, HBO Max и HBO», — говорится в сообщении.

В Netflix отметили, что эта сделка объединяет в себе «лучший стриминговый сервис с вековым наследием Warner Bros». Теперь сериалы и шоу Warner Bros. (в частности, «Теория большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игра престолов» и DC Comics) появятся в каталоге Netflix.

«Нашей миссией всегда было развлекать мир. Объединив невероятную библиотеку сериалов и фильмов Warner Bros. — от вечной классики, такой как „Касабланка“ и „Гражданин Кейн“, до современных любимцев, таких как „Гарри Поттер“ и „Друзья“, — с нашими определяющими культуру проектами, такими как „Очень странные дела“, „Кейпоп-охотницы на демонов“ и „Игра в кальмара“, мы сможем сделать это еще лучше», — заявил исполнительный директор Netflix Тед Сарандос.

Reuters отмечает, что покупка Warner Bros. «еще больше изменит баланс сил в Голливуде в пользу стримингового гиганта [Netflix], который добился своего доминирования без крупных приобретений или большой библиотеки контента». При этом сделке, скорее всего, придется пройти антимонопольную проверку в Европе и США, поскольку она передаст Netflix права на конкурента (стриминговый сервис HBO Max), у которого 130 миллионов подписчиков.