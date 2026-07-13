Прокуроры 12 штатов США обратились в суд, пытаясь остановить слияние Paramount и Warner Bros.

Генеральные прокуроры 12 штатов США, где у власти находятся демократы, подали судебный иск с целью заблокировать покупку Warner Bros. компанией Paramount. Об иске сообщил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, возглавляющий коалицию.

И Paramount, и Warner Bros. входят в пятерку крупнейших кинодистрибьюторов и владельцев кабельных телеканалов в США. В случае слияния объединенная компания будет контролировать почти треть рынка кинопроката и программ для кабельного телевидения. Это нанесет ущерб кинотеатрам, операторам кабельного ТВ и зрителям, заявил Бонта.

Он и его партнеры по коалиции призвали Paramount и Warner Bros. приостановить сделку до окончания судебного разбирательства, пригрозив в противном случае добиться для нее временного судебного запрета.

В начале 2026 году компания Paramount Skydance договорилась о покупке медиахолдинга Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. До этого Warner Bros. хотел купить стриминговый сервис Netflix, но он не смог перебить предложение Paramount.

Грядущая сделка объединит две крупнейшие киностудии и библиотеки контента, а также стриминговые платформы Paramount+ и HBO Max. Paramount и Warner Bros. уже получили на нее одобрение Минюста США. При этом голливудские актеры, режиссеры и продюсеры массово выступили против сделки.

Paramount Skydance управляет Дэвид Эллисон, сын миллиардера и создателя корпорации Oracle Ларри Эллисона. Президент США Дональд Трамп публично поддерживал Paramount в переговорах с Warner Bros., говоря журналистам, что Эллисоны «его друзья».