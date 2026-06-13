Минюст США одобрил слияние Warner Bros. и Paramount

Антимонопольное управление министерства юстиции США объявило, что не видит препятствий для покупки компанией Paramount Skydance медиахолдинга Warner Bros. Discovery.

По итогам проверки потенциальной сделки, длившейся восемь месяцев, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что слияние не повредит конкуренции или потребителям, сообщает Reuters.

В Paramount, комментируя решение Минюста, заявили, что делают все возможное, чтобы завершить сделку как можно скорее.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, в свою очередь, подчеркнул, что слияние Warner Bros. и Paramount — не свершившийся факт, и его офис продолжает расследование. У генпрокурора есть возможность заблокировать сделку.

В апреле более тысячи человек — актеры, режиссеры, продюсеры и другие представители киноиндустрии — выступили против слияния Warner Bros. и Paramount. В открытом письме они указали, что сделка может привести к сокращению рабочих мест в индустрии, росту затрат на производство продукции, а также ограничить выбор зрителей по всему миру.

Сделка предполагает, что Paramount получит все активы Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. В борьбе за Warner Bros. также участвовал Netflix, стриминговый сервис предлагал за активы Warner Bros. 83 миллиарда долларов. После того, как Paramount предложила больше, Netflix отказался от дальнейшей борьбы.

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