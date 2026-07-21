Федеральный суд в США приостановил слияние Paramount и Warner Bros.

Судья окружного суда в Окленде (штат Калифорния) Арасели Мартинес-Ольгин на две недели приостановила покупку Warner Bros. компанией Paramount. Стоимость сделки оценивается в 110 миллиардов долларов.

Запрет могут продлить еще на две недели. Следующее заседание суда назначено на 3 августа.

Такое решение Мартинес-Ольгин приняла по иску генеральных прокуроров 12 штатов США, где у власти находятся демократы. Они требовали заблокировать слияние Paramount и Warner Bros.

Paramount Skydance договорилась о покупке медиахолдинга Warner Bros. Discovery в начале 2026 года, перебив предложение стримингового сервиса Netflix.

Paramount и Warner Bros. входят в пятерку крупнейших кинодистрибьюторов и владельцев кабельных телеканалов в США. Сделка между ними объединит две крупнейшие киностудии и библиотеки контента, а также стриминговые платформы Paramount+ и HBO Max.

Объединенная компания будет контролировать почти треть рынка кинопроката и программ для кабельного телевидения. Это может нанести ущерб кинотеатрам, операторам кабельного ТВ и зрителям, считают истцы.

Paramount Skydance управляет Дэвид Эллисон, сын миллиардера и создателя корпорации Oracle Ларри Эллисона. Президент США Дональд Трамп публично поддерживал Paramount в переговорах с Warner Bros., заявляя, что Эллисоны «его друзья».

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