Трамп за год на посту президента США заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте Теперь это его основной бизнес

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В 2025 году Дональд Трамп заработал почти 1,2 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой, говорится в финансовом отчете президента США, который изучили Financial Times, BBC News, Reuters и другие СМИ.

В документе указано, что Трамп получил 635 миллионов долларов от продажи собственного . Он запустил его в январе 2025 года за два дня до инаугурации на пост президента. Трамп также задекларировал 526 миллионов долларов, заработанные через криптовалютную компанию World Liberty Financial — она основана его сыновьями и членами семьи спецпосланника президента Стива Уиткоффа.

BBC News отмечает, что доходы, указанные в финансовом отчете Трампа за 2025 год, значительно превышают показатели 2024 года. Тогда Трамп задекларировал в общей сложности более 600 миллионов долларов.

Помимо криптовалют, президент США за прошлый год получил почти 300 миллионов долларов дохода от связанной с ним недвижимости, среди которой частная резиденция во Флориде и Национальный гольф-клуб в Нью Джерси, отмечает Forbes.

Кроме того, президент США задекларировал более 80 миллионов долларов дохода от урегулирования судебных споров с различными медиакомпаниями.

В Белом доме неоднократно заявляли, что Трамп передал свой бизнес в доверительное управление сыновьям, отрицая какой-либо конфликт интересов.

«Ни президент, ни его семья никогда не были и никогда не будут вовлечены в конфликты интересов», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она добавила, что все действия Трампа и его администрации «предпринимаются в наилучших интересах американского народа», а «так называемые журналисты», настаивающие на обратном, «повторяют ложный нарратив, который демократы и традиционные СМИ продвигали в течение десятилетия».

Согласно опубликованному отчету, жена Трампа Мелания за 2025 год заработала 10,7 миллиона долларов за счет отчислений за документальный фильм о ней, а также еще шесть миллионов от продажи NFT — цифровых изображений, продаваемых онлайн.

Во время своей президентской кампании Трамп обещал сделать США «криптовалютной сверхдержавой», напоминает Financial Times. После возвращения Трампа в Белый дом Конгресс принял ряд законов, смягчающих ограничения в криптоиндустрии. Сам Трамп еще в 2025 году подписал закон о регулировании стейблкоинов, а также создал стратегический резерв биткоинов и других криптовалют. Кроме того, он назначил новым главой Комиссии по ценным бумагам и биржам Пола Аткинса, который имеет репутацию криптоэнтузиаста и сторонника дерегулирования рынка криптовалют.

В октябре 2025 года Financial Times выпустила материал, в котором говорилось, что президент США и члены его семьи построили «криптоимперию», за год принесшую прибыли в размере более миллиарда долларов (до уплаты налогов). Это произошло в том числе из-за «крипто-бума», вызванного политикой администрации Трампа, благоприятной для этой сферы.

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