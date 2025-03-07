Трамп создал стратегические резервы биткоинов и других криптовалют. После этого их стоимость снизилась

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов и запаса цифровых активов, куда войдут другие криптовалюты. В обоих резервах будет храниться криптовалюта, конфискованная федеральным правительством в рамках уголовного или гражданского судопроизводства.

Бывший операционный директор PayPal Дэвид Сакс, которого Трамп выдвинул на должность «криптоцаря Белого дома», подчеркнул, что создание резервов «не будет стоить налогоплательщикам ни цента»: правительство не планирует покупать криптовалюту для пополнения резервов. По оценке Сакса, в распоряжении властей США находятся около 200 тысяч биткоинов (примерно 17,6 миллиарда долларов на момент написания новости).

Рынок криптовалют отреагировал на указ Трампа падением, отмечает CNBC. Стоимость биткоина снизилась на 3%, с 87,6 до 84,7 тысячи долларов. Ethereum подешевел на 2%, токены Ripple (XRP) и Solana (SOL) — на 1% и 3% соответственно. Цена Cardano (ADA) снизилась на 13%. 2 марта президент США анонсировал, что перечисленные токены станут частью резерва.

В пятницу, 7 марта, в Белом доме должен пройти первый в истории саммит по криптовалютам, на котором, как ожидается, администрация Трампа, расскажет подробности о резервах и политике в сфере криптовалют.

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку индустрии криптовалют. Помимо обещания создать резервы, он обещал дерегулировать отрасль и сделать США «криптовалютной столицей мира».

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