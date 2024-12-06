Трамп выдвинул бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса на должность «криптоцаря»

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал новую должность в своей администрации — он выдвинул бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса на пост «криптоцаря Белого дома».

Как пояснил Трамп в своей соцсети Truth Social, в этой должности Сакс будет отвечать за политику администрации США в области искусственного интеллекта и криптовалют — «двух областях, критически важных для будущего американской конкурентоспособности».

«Дэвид сосредоточится на том, чтобы сделать Америку явным мировым лидером в обеих областях. Он будет защищать свободу слова в интернете и уводить нас от предвзятости и цензуры со стороны крупных технологических компаний», — заявил Трамп.

Кроме того, Сакс будет разрабатывать нормативную базу, регулирующую криптоиндустрию, а также возглавит совет помощников президента США по науке и технологиям.

Дэвиду Саксу 52 года, он родился в ЮАР и был одним из первых руководителей сервиса по обработке платежей PayPal. Сакс — соучредитель венчурной компании Craft Ventures и член неформального объединения «мафия PayPal», в которое входят также другие известные сторонники Трампа, как Илон Маск и Питер Тиль.

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку индустрии криптовалют. В частности, он обещал дерегулировать отрасль, создать государственные резервы из биткоинов и сделать США «криптовалютной столицей мира». После избрания Дональда Трампа президентом США курс биткоина начал расти. С 5 ноября, когда стало известно о победе Трампа на выборах, биткоин вырос в цене на более чем 50%. 5 декабря курс биткоина превысил 100 тысяч долларов.

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