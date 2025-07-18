Трамп подписал закон о стейблкоинах

Президент США Дональд Трамп 18 июля подписал первый федеральный закон о регулировании , сообщает Bloomberg.

Закон об управлении и установлении национальных инноваций в сфере стейблкоинов (GENIUS Act) призван создать в США нормативно-правовую базу для стейблкоинов.

«Закон GENIUS Act создает четкую и простую нормативную базу для установления и реализации огромного потенциала стейблкоинов, обеспеченных долларом. Это, возможно, самая большая революция в финансовых технологиях со времени появления самого интернета», — заявил Трамп на церемонии в Белом доме.

Во время церемонии рядом с Трампом находились руководители криптовалютных компаний, в том числе Брайан Армстронг из Coinbase и Влад Тенев из Robinhood Markets. «Подписание [закона] — огромное подтверждение вашего упорного труда, вашего пионерского духа и вашей способности никогда не сдаваться», — сказал Трамп руководителям компаний.

Палата представителей конгресса США 17 июля приняла три закона о регулировании криптовалютного рынка. Помимо GENIUS Act конгрессмены проголосовали за принятие закона о прозрачности рынка цифровых активов и закона о государственном надзоре за цифровой валютой центрального банка. В преддверии этого крупнейшая криптовалюта, биткоин, преодолела отметку 120 тысяч долларов за монету.

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