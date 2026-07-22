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«Яндекс Маркет» отказался нести ответственность за последствия атак беспилотников. Ранее то же самое сделали Wildberries и Ozon

Источник: Яндекс Маркет

«Яндекс Маркет» изменил условия договора с продавцами, размещающими товары на этой площадке.

Компания прописала в разделе «Обстоятельства непреодолимой силы» список случаев, когда маркетплейс освобождается от ответственности. В их число вошли:

  • любые последствия применения вооружений, военной техники, летательных аппаратов (в том числе беспилотников),
  • забастовки, гражданские беспорядки, восстания, митинги, демонстрации или пикетирования,
  • запретительные акты государственных органов (в том числе запреты на перемещение),
  • террористические акты, военные действия, введение военного или чрезвычайного положения и прочие специальные правовые режимы,
  • утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ,
  • стихийные бедствия.

В прежней версии документа от 1 июля в разделе «Обстоятельства непреодолимой силы» не уточнялось, о каких именно обстоятельствах идет речь.

В старой версии также говорилось, что обе стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае форс-мажора. По новым правилам освобождается только исполнитель, то есть сам маркетплейс.

Из договора также убрали обязательство немедленно информировать другую сторону о возникновении форс-мажора и подтверждать его документально.

Ранее два других популярных в России маркетплейса также изменили условия своих соглашений с продавцами. Ozon сделал это 12 июня, Wildberries — 7 июля. В обоих случаях компании сняли с себя ответственность за неисполнение обязательств в случае атаки беспилотников.

В течение последней недели Украина дважды атаковала склады Wildberries. 18 июля беспилотники ударили по логистическим центрам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. 22 июня были атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Несмотря на обновленный договор, представители компании заявили, что разработали меры поддержки продавцов, чьи товары сгорели после ударов ВСУ. В частности — «произвести выплаты» за утраченные товары. Однако не уточняется, когда это произойдет и как будут рассчитываться выплаты.

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