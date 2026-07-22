«Яндекс Маркет» отказался нести ответственность за последствия атак беспилотников. Ранее то же самое сделали Wildberries и Ozon

«Яндекс Маркет» изменил условия договора с продавцами, размещающими товары на этой площадке.

Компания прописала в разделе «Обстоятельства непреодолимой силы» список случаев, когда маркетплейс освобождается от ответственности. В их число вошли:

любые последствия применения вооружений, военной техники, летательных аппаратов (в том числе беспилотников),

забастовки, гражданские беспорядки, восстания, митинги, демонстрации или пикетирования,

запретительные акты государственных органов (в том числе запреты на перемещение),

террористические акты, военные действия, введение военного или чрезвычайного положения и прочие специальные правовые режимы,

утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ,

стихийные бедствия.

В прежней версии документа от 1 июля в разделе «Обстоятельства непреодолимой силы» не уточнялось, о каких именно обстоятельствах идет речь.

В старой версии также говорилось, что обе стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае форс-мажора. По новым правилам освобождается только исполнитель, то есть сам маркетплейс.

Из договора также убрали обязательство немедленно информировать другую сторону о возникновении форс-мажора и подтверждать его документально.

Ранее два других популярных в России маркетплейса также изменили условия своих соглашений с продавцами. Ozon сделал это 12 июня, Wildberries — 7 июля. В обоих случаях компании сняли с себя ответственность за неисполнение обязательств в случае атаки беспилотников.

В течение последней недели Украина дважды атаковала склады Wildberries. 18 июля беспилотники ударили по логистическим центрам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. 22 июня были атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Несмотря на обновленный договор, представители компании заявили, что разработали меры поддержки продавцов, чьи товары сгорели после ударов ВСУ. В частности — «произвести выплаты» за утраченные товары. Однако не уточняется, когда это произойдет и как будут рассчитываться выплаты.

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