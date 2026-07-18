Ozon (как и Wildberries) изменил условия договора с продавцами. Маркетплейс не будет компенсировать утрату товара при ударах дронами

Ozon изменил условия соглашения между маркетплейсом и продавцом, теперь там указано, что компания не будет компенсировать утрату или повреждение товара продавцу, если причиной этого стали военные действия, режим ЧС, обстрел, массовые беспорядки и «другие подобные обстоятельства».

Медиа маркетплейса «Бестселлер» написало об этом еще 11 июня. На изменения в договоре СМИ и телеграм-каналы обратили только 18 июля — после атаки украинских дронов по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

Изменения в договоре вступили в силу 12 июня. Теперь в нем говорится, что продавец принимает на себя предпринимательский риск и освобождает Ozon от любых требований, если их возникновение связано, в частности:

Боевыми, военные или оборонными действиями;

Военным положением;

Массовыми беспорядками;

Запуском, применением, воздействием, попаданием или падением беспилотных летательных аппаратов любого назначения;

Обстрелом из любого оружия.

В начале июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает маркетплейс от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оферта вступила в силу 7 июля.

18 июля глава Wildberries Татьяна Ким, комментируя атаку дронов на склады маркетплейса в Московской и Тамбовской областях, напомнила, что компания не обязана компенсировать утраченный товар. При этом она отметила, что маркетплейс «прорабатывает» объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.

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