Wildberries пообещала компенсировать продавцам стоимость товаров, сгоревших в результате атак ВСУ

Компания Wildberries разработала пакет мер поддержки продавцов, чьи товары сгорели после ударов ВСУ по складам маркетплейса, сообщает «Осторожно, новости».

В пресс-службе Wildberries «пообещали произвести выплаты за товары, утраченные на поврежденных складах», отмечает издание. По какой методике будут рассчитываться выплаты и когда деньги будут перечислены, в компании не уточнили, но отметили, что это произойдет «в кратчайшие сроки».

Помимо этого, в Wildberries заявили о дополнительных мерах поддержки — таких как скидки на хранение товаров, отсрочки по погашению кредитов и сниженная стоимость логистики для продавцов.

После первой атаки ВСУ на склады Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области эксперты оценивали стоимость товарных остатков продавцов на складах в 150-235 миллиардов рублей. Это сравнимо с чистой прибылью Wildberries за год.

Формально Wildberries не была обязана возмещать ущерб селлерам. В начале июля маркетплейс изменил условия договора с продавцами, отнеся атаки беспилотников к «обстоятельствам непреодолимой силы».

Читайте также

Из-за атаки ВСУ на склады Wildberries продавцы могли потерять минимум 150 миллиардов рублей — в пять раз больше, чем сам маркетплейс Если бы Wildberries полностью возмещал ущерб, то потратил бы на это всю годовую прибыль

Читайте также

Из-за атаки ВСУ на склады Wildberries продавцы могли потерять минимум 150 миллиардов рублей — в пять раз больше, чем сам маркетплейс Если бы Wildberries полностью возмещал ущерб, то потратил бы на это всю годовую прибыль