Продавцы Wildberries пожаловались, что не могут забрать товар со складов компании после атаки ВСУ

Продавцы маркетплейса Wildberries, который в минувшие выходные подвергся атаке ВСУ, не могут вывезти товары со складов компании. Об этом «Верстке» рассказали трое предпринимателей, еще больше 10 подобных жалоб издание обнаружило в специализированных чатах продавцов Wildberries.

По словам собеседников «Верстки», лично забрать товар со склада Wildberries они не могут. Единственный существующий вариант вывоза товара — оформление «возврата» в пункт выдачи заказов (ПВЗ). Однако со вчерашнего дня в системе появляется сообщение «Пункт выдачи перегружен». Изменение ПВЗ или уменьшение количества товара не решает проблему.

«Сначала я подумал, что и правда пункт выдачи не сможет вместить 100 товаров, которые я добавил на возврат. Но потом пробовал менять пункты выдачи: перепробовал около 20 вариантов и комбинаций, смотрел даже в других городах, [ничего не помогло]», — рассказал «Верстке» один из продавцов.

Судя по сообщениям в чатах, с такими проблемами столкнулись продавцы Wildberries из разных регионов России. Официально о каких-либо ограничениях маркетплейс не предупреждал. Поддержка Wildberries, по словам продавцов, либо не отвечает им, либо обещает ответить «как только будет решение».

В ночь на 18 июля ВСУ ударили по складам Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. В результате, по официальным данным, на двух складах погибли восемь человек, около 80 пострадали.

Это была одна из самых масштабных атак по гражданским объектам в России за все время войны. Владимир Зеленский заявил, что на складах Wildberries, подвергшися атаке, хранились комплектующие для дронов.

В начале июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает маркетплейс от ответственности в случае атаки беспилотников. После удара по складам в Электростали и Котовске глава Wildberries Татьяна Ким напомнила, что компания не обязана компенсировать утраченный товар, но предложила продавцам другие меры финансовой поддержки.