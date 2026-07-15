Росстат вновь зафиксировал ускорение роста цен на бензин. За неделю они выросли на 2,3%, с начала года — на 16,4%
Источник: Ведомости
Потребительские цены на бензин за неделю с 7 по 13 июля выросли на 2,3%, на дизель — на 3,2%. Такие данные приводит Росстат.
По сравнению с предыдущей неделей рост цен на бензин ускорился (с 30 июня по 6 июля цены выросли на 2,1%), на дизельное топливо немного замедлился (предыдущий рост — 3,4%).
Общая недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%.
Рекордный недельный скачок стоимости бензина Росстат фиксировал две недели назад: с 16 по 22 июня цена топлива выросла сразу на 3%. С начала года, по данным ведомства, цена на бензин увеличилась на 16,4%.
Агентство Reuters 10 июля подсчитало, что из-за ударов украинских дронов по НПЗ производство бензина упало до уровня 65% от среднего сезонного потребления.