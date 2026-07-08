В России, по данным Росстата, ускорился рост цен на бензин

За неделю с 30 июня по 6 июля бензин в России подорожал на 2,1%, дизельное топливо — на 3,4%, свидетельствуют свежие еженедельные данные Росстата.

Средние потребительские цены на бензин составили 74,01 рубля за литр. Цена литра марки АИ-92 составила 70,21 рубля, АИ-95 — 76,19 рубля, АИ-98 и выше — 98,04 рубля. Литр дизельного топлива в среднем по стране стоил 87,76 рубля.

Недельный рост цен на дизель стал крупнейшим с 2022 года, пишет The Bell, изучивший материалы Росстата.

В этот раз Росстат не указал отдельно, в каком регионе цены выросли сильнее всего. На прошлой неделе это был Севастополь, где бензин подорожал на 30%.

За предыдущую неделю (с 23 по 29 июня) бензин, согласно данным Росстата, подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%.

В России с начала июня расширяется топливный кризис, который охватывает все больше регионов. В конце июня Владимир Путин впервые признал, что на заправках есть очереди, а нужную марку бензина можно найти «не всегда», но заверил, что в России есть резервы. 8 июля у президента прошло очередное совещание по вопросам топливного кризиса, на котором он заявил, что проблемы с топливом временные и связаны в том числе с тем, что Украина, которая наносит удары по российским НПЗ, стремится сорвать сезон отпусков.

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