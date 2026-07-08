Путин заявил, что Украина бьет по НПЗ, чтобы «создать нервозную обстановку». 10 дней назад он сам сказал, что отверг предложение Киева прекратить удары
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам России, чтобы создать в стране «нервозную обстановку».
«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике. Но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», — сказал Путин 8 июля на совещании с членами правительства.
Президент заявил, что «запас прочности энергосистемы России очень высокий — один из самых высоких в мире». Он призвал компании «не зажимать продукт» в рамках своих АЗС, а выдавать топливо независимым АЗС.
Путин добавил, что проблемы с топливом временные и связаны в том числе с тем, что Украина стремится сорвать сезон отпусков.
Президент поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
В России в последние месяцы обострился топливный кризис, вызванный ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам в РФ (атакованы все крупнейшие НПЗ страны). Из-за этого жители России по несколько часов стоят в очередях на АЗС.
Владимир Путин заявил в конце июня, что Украина предлагала прекратить удары по России, если Москва прекратит наносить удары вглубь украинской территории, однако президент РФ ответил отказом.