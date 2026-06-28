Путин провел совещание по топливному кризису. И признал, что очереди есть, а нужную марку бензина найти можно не всегда

Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием руководителей ведущих энергетических компаний, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, в сложившейся ситуации мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимум; задействованы средние и малые предприятия, а сроки текущих ремонтов сокращены.

Президент заявил, что уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, а сейчас на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. При этом несмотря на использование запасов, резервы бензина «практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», добавил Путин. По его словам, запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что — это на 4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Однако дефицит бензина все равно есть, отметил Путин. «Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. И нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — сказал он.

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