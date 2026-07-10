Reuters: производство бензина в России из-за ударов Украины по НПЗ покрывает только 65% спроса

Производство бензина в России после атак украинских беспилотников на НПЗ упало до уровня 65% от среднего сезонного потребления, пишет Reuters, ссылаясь на два источника и собственные расчеты.

По данным агентства, дефицит производства бензина по сравнению с объемами, которые необходимы в летний сезон (когда возрастает спрос со стороны автомобилистов) составил 35% (от 40 000 до 45 000 тонн в сутки). В июне суточный дефицит составлял 25%.

По словам источников в отрасли, ежедневный спрос на бензин в России в пиковый период летнего потребления составляет от 115 до 120 тысяч тонн.

Полученные в результате атак украинских беспилотников повреждения привели к приостановке работы многих НПЗ, включая крупнейшие — Нижегородский и Омский. Производство также приостановил Саратовский НПЗ.

Вице-премьер Александр Новак признал, что на российском топливном рынке «есть проблемы и есть дефицит», из-за которого наблюдаются очереди. По его словам, причиной дефицита стало то, что нефтеперерабатывающие заводы «выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]».

По оценке Financial Times, из-за атак украинских беспилотников российские нефтеперерабатывающие заводы потеряли от 20 до 40% мощностей. Топливный кризис в России напрямую затрагивает около 50 миллионов человек, или 35% населения страны, писала газета.

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