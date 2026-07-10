В России наблюдается дефицит топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы вынуждены останавливаться на ремонт из-за ударов украинских беспилотников, сказал вице-премьер Александр Новак журналистам.

Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников].

Топливный кризис разворачивается в российских регионах с июня и усиливается по мере того, как украинские беспилотники выводят из строя нефтеперерабатывающие заводы. Из 10 крупнейших НПЗ по установленной мощности в регионах атакованы уже все, включая расположенные далеко от границы Омский и Пермский.

Путин 8 июля провел совещание, посвященное топливному кризису, на котором Новак объявил о запрете экспорта дизеля для всех участников рынка — вдобавок к запрету на экспорт бензина и авиакеросина, который уже был до этого. Пока запрет действует до 31 июля.

Сам Путин на этом совещании сказал, что Украина своими ударами по российским НПЗ «стремится нанести ущерб экономике», а помимо этого — «создать нервозную обстановку в обществе»

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