Импорт в Россию белорусского бензина достиг исторического максимума

Россия в июне 2026 года увеличила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума.

С 1 по 25 июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в Россию из Беларуси ввезли 141 тысячу тонн топлива, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне 2025 года объем импорта бензина из Беларуси составлял лишь 1000 тонн.

По данным ЦЦИ, Беларусь перенаправила в Россию объемы топлива, которые ранее предназначались для стран Центральной Азии.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, увеличение импорта бензина из Беларуси позволит улучшить ситуацию с топливом на российском рынке, но не сможет полностью покрыть дефицит бензина.

Беларусь способна экспортировать 1,8–2 миллиона тонн бензина в год, тое есть около 150 —170 тысяч тонн в месяц, заявил «Ведомостям» эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

Агентство Reuters ранее сообщало, что летом потребление бензина в России составляет не менее 110 тысяч тонн в сутки.

На фоне топливного кризиса, вызванного ударами украинских беспилотников по нефтяным объектам, Россия вынуждена закупать больше топлива у других стран. Сообщалось, что страна начала импортировать бензин из Индии, а также ведет переговоры с Казахстаном.

«Коммерсант» 1 июля сообщал, что с начала мая стоимость белорусского бензина на Петербургской бирже увеличилась в 1,8 раза.

Минэнерго Кыргызстана в июле попросило Беларусь и соседние страны помочь с поставками топлива. 90% бензина в Кыргызстан поставляется из России.

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