Бензин из Беларуси подорожал в России почти в два раза за месяц на фоне топливного кризиса

Цены на белорусский бензин АИ-92 с поставкой в Россию выросли за неделю на 6% — до 127 тысяч рублей за тонну, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства.

С начала мая стоимость белорусского бензина увеличилась в 1,8 раза.

В период с 1 по 26 июня 2026 года продажи белорусского бензина на бирже составили 79,38 тысячи тонн. При этом годом ранее продажи бензина белорусских НПЗ на торгах были минимальными.

По оценке участников рынка, два белорусских НПЗ теоретически могут обеспечить топливом Московский регион, но их мощности ограничены, поэтому потенциал поставок для всей страны небольшой.

В мае на фоне топливного кризиса Россия ввезла из Беларуси 5,17 тысячи тонн авиационного керосина — почти в четыре раза больше, чем в мае 2025 года. За первые десять дней июня поставки составили уже 2,6 тысячи тонн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июня говорил, что Россия ведет переговоры об импорте топлива. В каких странах собираются закупать нефтепродукты, Песков уточнять не стал. Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, на совещании, посвященном ситуации на топливном рынке, поручил «проработать вопросы импорта нефтепродуктов».

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