«Контакты осуществляются». В Кремле заявили, что ведут переговоры о покупке бензина за рубежом

Россия ведет переговоры об импорте топлива, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В каких странах собираются закупать нефтепродукты, Песков уточнять не стал (далее цитата по телеграм-каналу «Вы слушали»).

Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить, контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелен на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, на совещании, посвященном ситуации на топливном рынке, поручил «проработать вопросы импорта нефтепродуктов». Журналисты интересовались у Пескова, из каких именно стран Россия собирается получать нефтепродукты.

Россия по итогам 2025 года несмотря на санкции занимала шестое место в списке крупнейших в мире экспортеров нефтепродуктов (и второе по экспорту сырой нефти).

Топливный кризис в России

Дефицит топлива в России заметил даже Путин. Но он и близко не представляет, что об этом рассказывают в соцсетях Очереди длиной в 18 часов, биотуалеты вдоль трасс, доставка на дом — и другие истории россиян о том, как они добывают бензин

Топливный кризис в России

Дефицит топлива в России заметил даже Путин. Но он и близко не представляет, что об этом рассказывают в соцсетях Очереди длиной в 18 часов, биотуалеты вдоль трасс, доставка на дом — и другие истории россиян о том, как они добывают бензин