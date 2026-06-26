Россия резко увеличила импорт авиационного керосина из Беларуси

В мае Россия ввезла из Беларуси 5,17 тысячи тонн авиационного керосина — почти в четыре раза больше, чем в мае 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

За первые десять дней июня поставки составили уже 2,6 тысячи тонн, пишет The Bell.

Издание отмечает, что официальной статистики по производству, внутреннему потреблению и экспорту авиационного топлива в России нет. По оценке ЦЦИ, в 2025 году в РФ произвели 11,4 миллиона тонн авиатоплива, из которых 1,4 миллиона тонн — Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, принадлежащий «Газпром нефти».

В июне Московский НПЗ подвергся атакам украинских беспилотников. По информации источников Reuters, из-за полученных повреждений завод не возобновит работу до конца 2026 года.

1 июня 2026 года правительство России впервые ввело временный запрет на вывоз из страны авиационного керосина. Такое решение было принято для «обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

Авиакомпания «Азимут» заявляла, что в России сложилась критическая ситуация с авиатопливом, выполнение полетов теряет «весь экономический смысл». Компания сообщала, что в начале июня ее основной поставщик авиатоплива заявил о необходимости сократить потребление примерно на треть от заявленных объемов. Причиной стали «форс-мажорные ситуации на нефтеперерабатывающих заводах» и, соответственно, сокращение объемов авиатоплива на рынке.

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