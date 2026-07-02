Кыргызстан попросил соседние государства и Беларусь помочь с поставками топлива. 90% бензина страна получала из России

Власти Кыргызстана попросили Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, а также Беларусь о помощи на фоне топливного кризиса в России.

Минэнерго Кыргызстана сообщило, что отправило этим странам, а также Российской Федерации, «официальные обращения в целях сохранения устойчивых поставок топлива».

Параллельно, заявили в министерстве, ведутся переговоры по диверсификации поставок и «расширению международного сотрудничества в данной сфере».

Reuters отмечает, что Кыргызстан получает 90% бензина из России.

В заявлении Минэнерго республики говорится, что пока есть «достаточные запасы горюче-смазочных материалов». Однако в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана сообщили, что некоторые АЗС столкнулись с дефицитом бензина АИ-95. Запасов более востребованного в Кыргызстане бензина АИ-92, по данным ассоциации, хватит на 30-45 дней.

Минэнерго Кыргызстана также подчеркнуло, что власти следят за ценами на топливо в республике, а антимонопольная служба «регулярно проводит рабочие встречи с нефтетрейдерами».

В соседнем Узбекистане, пишет Bloomberg, цены на топливо уже пошли вверх. АИ-92 на бирже с начала июня подорожал на 11,8%, а предложение бензина на торгах значительно сократилось.

Казахстан — крупнейший производитель топлива в Центральной Азии — сначала ввел запрет на экспорт некоторых продуктов, а затем ужесточил пограничный контроль, разрешив автомобилям пересекать границу не чаще, чем раз в сутки.

В России продолжает расширяться топливный кризис. Ограничения на продажу бензина введены почти во всех регионах. Дефицит бензина возник после атак украинских дронов на НПЗ, в результате которых предприятия сокращают производство или полностью останавливаются.

Что думают россияне о топливном кризисе

«Путина очень хочется взять за грудки: „Посмотри, что ты, б****, натворил!“» Мы спросили, что вы думаете о топливном кризисе. Вот самые интересные ответы

Что думают россияне о топливном кризисе

«Путина очень хочется взять за грудки: „Посмотри, что ты, б****, натворил!“» Мы спросили, что вы думаете о топливном кризисе. Вот самые интересные ответы