Россия начала закупать бензин у Индии

На фоне дефицита топлива Россия начала закупать бензин в Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, из Индии в Россию отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник заявил, что в Россию отправились два танкера с партиями бензина от 30 до 40 тысяч тонн каждый.

В общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран, говорит третий собеседник агентства.

Reuters отмечает, что летом потребление бензина в России составляет не менее 110 тысяч тонн в сутки.

Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. В июне, как отмечает Reuters, импорт нефти из России в Индию достиг рекордных показателей — 2,7 миллиона баррелей в сутки, что составило более половины всего индийского нефтяного импорта.

Из-за топливного кризиса, вызванного атаками украинских беспилотников на российские НПЗ, Россия стала закупать больше топлива у Беларуси. С начала мая стоимость белорусского бензина с поставками в Россию увеличилась в 1,8 раза.

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