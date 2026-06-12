Путин пригрозил усилить удары по Украине — чтобы «отбить у противника желание нападать на наши гражданские объекты»
Россия усилит удары по Украине на фоне атак дронов ВСУ на объекты по всей территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками войны, приуроченной ко Дню России.
По словам Путина, Россия должна «отвечать им [ВСУ] как следует».
И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты.
Украина в последние недели значительно усилила удары по России — не только по приграничным областям, но и по всей территории вплоть до Урала. Основными целями этих атак являются НПЗ: власти Украины называют их законными военными целями, так как доходы от продажи нефти позволяют России продолжать войну. При этом украинские беспилотники регулярно попадают и в жилые дома, что приводит к гибели мирных жителей.
Мы знаем, что все устали от призывов о помощи и боятся действовать, потому что каждый день появляются новые запреты и способы давления. Но еще мы знаем, что людям, оказавшимся в российских тюрьмах из-за их антивоенной позиции, политических взглядов или просто по нелепой случайности, по-прежнему нужна помощь. Даже так — помощь ОЧЕНЬ нужна им самим и их близким. Пожалуйста, не оставляйте их одних. Сидеть в российской тюрьме не только страшно, но и дорого. Ваш донат (лучше ежемесячный) позволит кому-то увидеться с родными, получить необходимые продукты и вещи, сохранить здоровье. Присоединяйтесь к неделе поддержки политзаключенных — все способы помочь собраны тут!