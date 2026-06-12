Россия усилит удары по Украине на фоне атак дронов ВСУ на объекты по всей территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками войны, приуроченной ко Дню России.

По словам Путина, Россия должна «отвечать им [ВСУ] как следует».

И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты.

Украина в последние недели значительно усилила удары по России — не только по приграничным областям, но и по всей территории вплоть до Урала. Основными целями этих атак являются НПЗ: власти Украины называют их законными военными целями, так как доходы от продажи нефти позволяют России продолжать войну. При этом украинские беспилотники регулярно попадают и в жилые дома, что приводит к гибели мирных жителей.

Мы знаем, что все устали от призывов о помощи и боятся действовать, потому что каждый день появляются новые запреты и способы давления. Но еще мы знаем, что людям, оказавшимся в российских тюрьмах из-за их антивоенной позиции, политических взглядов или просто по нелепой случайности, по-прежнему нужна помощь. Даже так — помощь ОЧЕНЬ нужна им самим и их близким. Пожалуйста, не оставляйте их одних. Сидеть в российской тюрьме не только страшно, но и дорого. Ваш донат (лучше ежемесячный) позволит кому-то увидеться с родными, получить необходимые продукты и вещи, сохранить здоровье. Присоединяйтесь к неделе поддержки политзаключенных — все способы помочь собраны тут!