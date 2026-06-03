Война 1561-й день. ВСУ атаковали Петербург перед началом экономического форума. В порту загорелся нефтяной терминал. В Кронштадте подбит военный корабль

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Россия

В Петербурге после атаки украинских дронов горит нефтяной терминал, в Мичуринске — завод «Прогресс»

Украинские беспилотники атаковали Петербург в день открытия международного экономического форума (ПМЭФ).

Баннеры Петербургского международного экономического форума на фоне столба дыма после атаки дронов, 3 июня 2026 года AFP / Scanpix / LETA

В Ленинградской области, по словам главы региона Александра Дрозденко, силы ПВО за ночь сбили 59 дронов. В Лужском районе в результате падения обломков небольшие повреждения получили четыре частных дома, пострадавших нет.

Кроме этого, беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кировском и Красносельском районах, а также в Кронштадте, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, в результате атаки пострадали несколько человек. Других подробностей он не привел.

В аэропорте Пулково ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация позже уточнила, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались также на маршрутах в Калининград и из него. В районе 8:30 утра ограничения в Пулково сняли.

Дым со стороны порта в Петербурге, 3 июня 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

На фоне атак с утра в Петербурге резко выросло число жалоб на неработающий интернет, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По словам пользователей, у них не открывались сайты (в том числе из «белого списка») и мессенджеры. У некоторых не было мобильного интернета вообще. После окончания атаки число жалоб пошло на спад, интернет начал возвращаться.

После атаки над Петербургом поднялся столб черного дыма. По данным телеграм-канала Astra, изучившего фотографии, загорелся Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На этом фоне на ПМЭФ, который проходит в «Экспофоруме» рядом с аэропортом) начали прибывать первые гости.

Издание «Бумага» пишет, что в результате атаки дронов поврежден дом в жилом комплексе «Жемчужный каскад» на берегу Финского залива, который находится в нескольких километрах от Петербургского нефтяного терминала. В здании повреждена стена и остекление в районе одиннадцатого этажа. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что дроны летали прямо над домами в районе ЖК с 4:30 утра, люди сидели в подземном паркинге.

В эту же ночь украинские дроны атаковали еще ряд регионов центральной и южной России, в том числе Тамбовскую область. В Мичуринске, по словам главы региона Евгения Первышова, были повреждены многоквартирный дом, а также здания библиотеки и школы искусств. Пострадавших нет.

Телеграм-канал Astra пишет, что в Мичуринске загорелся завод «Прогресс», выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Этот завод, как напоминает Astra, несколько раз подвергался украинским атакам и раньше.

В Смоленской области после атаки украинских дронов есть погибшие. В результате падения обломков при тушении пожара в Ершичском муниципальном округе погибли два сотрудника МЧС, сообщил губернатор Василий Анохин. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

Владимир Зеленский заявил, что по итогам ночи есть «хорошие результаты дальнобойных санкций», и на территории России были поражены важные объекты. В их числе он назвал Петербургский нефтяной терминал, «сугубо военные цели на Кронштадтской базе» и предприятие в Тамбовской области, привлеченное к производству российского оружия.

Украинские телеграм-каналы, а также командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадяр») пишут, что в Кронштадте поражены два корабля военно-морского флота России. Один из них — корвет «Бойкий», который в 2025 году сопровождал «теневой флот» России в проливе Ла-Манш. В Генштабе ВСУ заявили, что в порту Кронштадта поражены корабли и объекты инфраструктуры, масштабы повреждений уточняются.

Минобороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО сбили 354 украинских беспилотника над 15 российскими регионами. О последствиях атаки или потерях военно-морского флота ведомство не сообщает.

Вот как сегодня выглядит Петербург

Петербург под атакой украинских дронов — в первый день экономического форума. Фотографии

Вот как сегодня выглядит Петербург

Петербург под атакой украинских дронов — в первый день экономического форума. Фотографии

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Нина (Москва). Я не могу радоваться прилетам нигде. Да, это справедливо, что страна, развязавшая войну, получает сдачу той же монетой. Но к сожалению, во-первых, получают не те люди, которые выбирали этот путь, умирают старики, дети, подростки, самые беззащитные категории. А во-вторых, именно эти удары создают атмосферу слепой ярости, желание мстить и отвечать ударом на удар.

Думаете, муж, у которого на его глазах взорвали жену с ребенком, будет проклинать власти? Нет, он будет искать того, кто это сделал. Или его союзников. Вы говорите, что благодаря ударам война наконец-то перестает быть далекой — да, это значит, в первую очередь, что люди начинают ощущать мотивацию в ней участвовать. Это уже та самая «защита страны», в которую невозможно поверить, если тебя зовут за ленточку и обещают деньги. Быть наемником — это особое состояние души, обычного человека, воспитанного на нашей литературе, от такого закономерно тошнит. А вот защищать свою территорию — православно и духовно, тут ни одна совесть не запретит. Удары по Москве подталкивают людей к решению, что пойти в армию (и поднять деньжат) — это благородно. Такой возможности обелять себя у думающей части россиян не было с начала войны. Теперь есть.

А что реально помогает осознать происходящее — это запреты наших же властей. Вот когда у предпринимателей ломается бизнес из-за отсутствия интернета, когда у них насильно активы «национализируют», а им запрещают выезд — вот тогда они прицельно свою ярость сливают куда надо. Смешная ирония, вы не находите? Действия самих властей оказываются более разрушительными для их репутации, чем все диверсии неприятеля.

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