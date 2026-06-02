Война 1560-й день. Удар по Киеву и Днепру. Погибли 18 человек. Россия впервые применила сразу восемь гиперзвуковых ракет «Циркон»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами и дронами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, Россия запустила 656 беспилотников разных типов, включая дроны-имитаторы, и 73 ракеты, в том числе восемь гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Как пишет «РБК-Украина», ВС РФ впервые использовали столько «Цирконов» во время одной атаки. Ни один из «Цирконов», следует из сводки командования Воздушных сил ВСУ, сбить не удалось.

Основным направлением удара, по данным украинских военных, был Киев. Также ракеты и дроны были запущены по Днепру, Харькову, Запорожью, Полтавской области и другим регионам.

В Киеве в результате российского удара, сообщил мэр города Виталий Кличко, погибли шесть человек. Пострадали, по последним данным главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, 79 человек. Повреждены дома и административные здания в разных районах города, в том числе пять медицинских учреждений.

В Днепре разрушены двухэтажный и четырехэтажный жилые дома. Погибли 12 человек, сообщил глава Днепропетровской области Александр Ганжа. Среди погибших трое детей, в том числе мальчик 2023 года рождения — его нашли под завалами четырехэтажного дома, — и сотрудник ГСЧС Украины, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда майор Антон Ярмоленко, который в момент удара ехал на вызов. 37 человек пострадали, 22 из них находятся в больницах. Повреждены 50 зданий, семь из них практически полностью разрушены, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По состоянию на 13:00, спасатели продолжали искать людей под завалами четырехэтажного дома. По данным мэра Днепра, на тот момент была неизвестна судьба шести человек.

«Били россияне и по энергетике на Харьковщине, и критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами были и Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», — написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться», — подчеркнул Зеленский. Президент Украины отдельно поблагодарил жителей страны за то, что они не пренебрегают сигналами воздушной тревоги.

Зеленский c 29 мая предупреждал украинцев о возможности массированного удара России. Он повторил это предупреждение и в вечернем обращении 1 июня: «Массированный удар может быть. Они его подготовили».

Минобороны РФ, комментируя удар по Украине, заявило, что целью были «предприятия оборонно-промышленного комплекса», а также связанные с Вооруженными силам Украины «объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы». Удар был нанесен «в ответ на террористические акты киевского режима».

Власти России, включая президента Владимира Путина, ранее угрожали Украине массированными ударами в ответ на атаку дронов на Старобельск. ВСУ в ночь на 22 мая ударили по этому городу в аннексированной Луганской области, частично разрушив здания местного колледжа. В результате погиб 21 человек в возрасте от 18 до 21 года. Россия назвала удар «терактом».

В МИД России заявили, что теперь российские вооруженные силы будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве. В ночь на 24 мая Россия нанесла масштабный удар по Киеву и Киевской области. В третий раз за время войны была использована ракета «Орешник». Тогда погибли два человека, ранения получили более 80 человек.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Артем (Россия) Первые несколько месяцев войны я был в ярости, злости, шоке, апатии и депрессии, хотя еще осенью 2021-го стало понятно, что война будет. Я не мог остановиться и постоянно смотрел разные каналы и ютьюб. Те кадры, что я видел, до сих пор перед глазами. Помню, как с единственным оставшимся другом (кто не поддерживает войну, остальные уже не друзья) через пару месяцев пили пиво и я рыдал в ужасе и бессилии. Лишь повторял: «Ну как же так?»

Сейчас Россию нагоняет война и в прямом смысле, и в экономическом. Но ядерные «ватники» до сих пор не понимают причину и следствие. Я ничего не могу изменить, как и никто в нашей стране, кроме одного «человека», но он этого не сделает. Я уже не пытаюсь никого ни в чем убедить — лишь отвечаю на вопросы, если их кто-то задает. Но осторожно, так как боюсь доносов. Вообще страх сейчас — это главное чувство. Страх за свою свободу, за близких. Даже за весь мир, который окончательно свихнулся.

Один безумный старик за другим одним словом или указом начинают войны или решают за миллионы других людей, как им жить или умереть, во что верить, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать; заходить ли им в интернет или сидеть без связи. Но своих детей они не отправляют под пули, и это не их детей вытаскивают мертвыми из-под завалов после ракетных ударов. Это чудовищно, что несмотря на весь прогресс во второй четверти XXI века человечество продолжает убивать друг друга ради власти, денег или влияния.

Я не верю в быстрое окончание войны с Украиной, как и не верю, что Путин предстанет перед судом. Мир показал свою беспомощность перед такими, как он. Но, может быть, расплата его настигнет каким-то иным способом. Украине желаю выстоять. Сам надеюсь дожить хотя бы до начала превращения России в нормальную страну. Шансы все еще есть.

