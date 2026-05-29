Зеленский предупредил, что Россия готовит новый масштабный удар по Украине

Украинская разведка получила информацию о том, что Россия готовит новый массированный удар, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 мая.

«Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги — берегите свою жизнь. Наши оперативные службы готовы, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать круглосуточно, как и всегда», — заявил президент Украины.

Он добавил, что Киев аккумулирует средства европейских союзников, чтобы покупать ракеты, но «достаточные поставки зависят от Америки». «Надеемся, что Украину услышат», — сказал Зеленский. Несколько дней назад президент Украины написал письмо президенту США Дональду Трампу и попросил защитить Украину от российских ракет.

Вооруженные силы РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по Киеву, применив в том числе ракеты, выпущенные из комплекса «Орешник». Повреждения получили торговые центры и культурные учреждения. Погибли два человека, ранения получили более 80 человек.

После этого МИД России пригрозил, что Вооруженные силы РФ будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве в ответ на удар по общежитию в аннексированной ЛНР, в результате которого погибли более 20 человек.

Война 1551-й день. Россия в третий раз ударила по Украине «Орешником»

