Зеленский написал письмо Трампу и попросил защитить Украину от российских ракет

Владимир Зеленский направил Дональду Трампу и конгрессу США письмо, в котором заявил о нехватке систем противовоздушной обороны в Украине, сообщает Kyiv Independent. Текст письма опубликовал журналист Axios Барак Равид.

По словам Зеленского, Украина добились значительных успехов в защите от беспилотников, но пока не может производить собственные системы противоракетной обороны.

«В вопросах противовоздушной обороны от ракет мы полагаемся на наших друзей и партнеров по всему миру. А в вопросах защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты», — написал Зеленский.

Он отметил, что системы Patriot «остаются наиболее эффективной защитой от всех типов российских баллистических ракет». «И именно в руках Украины системы Patriot доказали нечто чрезвычайно важное: большинство российских ракет можно остановить», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что нынешние темпы поставок вооружений по программе «больше не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся». «Я прошу вас помочь защитить воздушное пространство Украины от российских ракет», — резюмировал он.

PURL — инициатива НАТО по закупке американского оружия для Украины на деньги стран Европы. На фоне войны на Ближнем Востоке, как писала Financial Times, США предупредили Европу, что задержат поставки оружия, в том числе боеприпасов, которые использует Украина. В офисе президента Украины говорили 19 мая, что поставки по программе PURL продолжаются.

Россия ударила по Киеву и области дронами, ракетами — и «Орешником». Погибли два человека, среди десятков пострадавших — дети Вот что происходит в столице Украины после этого масштабного удара. Фотографии

